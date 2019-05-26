رجاء الجداوي في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

نُقلت الفنانة المصرية رجاء الجداوي إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وقد تحدثت الفنانة نهال عنبر في تصريحات لمواقع مصرية عن الوضع الصحي لرجاء الجداوي وقالت أنها شعرت ببعض التعب والارهاق الشديد عقب عودتها من دبي، وتتواجد حاليا في مستشفى الصفا لاجراء بعض الفحوصات الطبية، وحالتها الصحية حاليا في تحسن.

وكشفت نهال عنبر رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية: “رجاء الجداوي تعاني من ارتفاع في ضغط الدم وصداع، ومن المقرر أن يستمر تواجدها في المستشفى ليومين حتى يكون هناك متابعة فورية لحالتها الصحية”.

وكانت النجمة الكبيرة قد عادت من دبي خلال الأيام الماضية، بعد زيارة قصيرة على هامش مشاركتها في احتفالية خاصة لإحدى مصممات الأزياء.