تداول رواد السوشال ميديا صورة للممثل الشاب أحمد اللبابيدي وهو يرتدي الروب الأبيض، وذلك بعد مرور ما يقارب الـ 10 أعوام على غيابه عن الشاشة.

وبحسب الجمهور، فإن أحمد الذي كان قد شارك في عدد من الأعمال الفنية في عمر الطفولة يتواجد حاليًا في ألمانيا ويعمل طبيبا هناك.

وأثارت الصورة المتداولة ردود فعل واسعة بين جمهور الدراما السورية؛ إذ تغزل الكثيرون بوسامة أحمد، مؤكدين أنه من الأطفال الذين قدموا أدوارا لا يمكن نسيانها وبشكل خاص شخصية رجا في المسلسل الشهير “الانتظار”.

كما انتشرت صورة لأحمد تجمعه بابنه “موسى”، وهي الصورة التي أثارت موجة من التعليقات بين الجمهور الذي تفاجأ بزواجه وإنجابه وأنه أصبح أبا.

ويبلغ أحمد اللبابيدي حاليًا 29 عامًا؛ إذ إنه من مواليد 1991، وكان قد بدأ مشواره الفني من خلال مسلسل أنت عمري إلى جانب الفنان أيمن زيدان والذي عرض عام 2000 أي عندما كان بعمر الـ9 تقريبًا.

وبعد عام تقريبا، وبعد أن أثبت موهبته شارك أحمد بالمسلسل التاريخي صلاح الدين الأيوبي بشخصية عبدالله المقدم سيف الدين وهو طفل.

وبرز اللبابيدي في مسلسل “ألو جميل ألو هناء” إلى جانب الفنان أيمن زيدان والفنانة نورمان أسعد مقدمًا شخصية “سامي” الابن الأصغر لجميل.

وشارك بعدها بعدد من الأعمال الأخرى ومن أبرز أعماله شخصية رشيد في سن الطفولة. في مسلسل “أحلام كبيرة” من بطولة بسام كوسا، سمر سامي، باسل خياط، قصي خولي ورامي حنا.

أما أبرز أدواره فكان في مسلسل “الانتظار” الذي عرض عام 2006 وفيه قدم شخصية رجا ابن الأستاذ وائل “بسام كوسا” وزوجته سميرة “الفنانة يارا صبري” ويعيش في حارة عشوائية لتربطه علاقة صداقة مع عبود “الفنان تيم حسن” والذي يكون مجهول النسب إلا أنه يعدّ رجا مثل شقيقه.

ولكن أعمال عبود غير القانونية تجعل رجا طعمًا لأحد أعضاء العصابات في الحارة الذي يحاول من خلاله الانتقام من عبود.

فيما كان آخر أعماله المسلسل الذي أثار موجة من الجدل “ما ملكت أيمانكم”؛ إذ قدم فيه شخصية مراهق ينتمي لأسرة ثرية، وبميول جنسية “شاذة” يعتدي على ابن شقيقته.