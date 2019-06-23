رد ناري من أحمد الشامي ل ميريام فارس بعد تصريحاتها عن مصر

هاجم الفنان المصري أحمد الشامي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” المطربة اللبنانية ميريام فارس ردا على التصريحات المسيئة التي ادلت بها عن مصر .

حيث كتب في تغريدة : ” أعتقد يا ميريام إن مش بيجيلك شغل في مصر أصلا وليس العكس ” .

اعتقد يا ميريم ان مش بيجيلك شغل في مصر اصلاً و ليس العكس … 😜 — Ahmed Shamy (@AhmedShamy) June 22, 2019

ويأتي ذلك على خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقدته ميريام فارس قبل حفلها في مهرجان موازين بالمغرب وتحدثت حول ارتفاع أجرها وعلقت بإنها أصبحت ” تقيلة على مصر ” فقالت : ” قبل ثورة 25 يناير كنت أحيي حفلتين أو أكثر إسبوعيا في مصر ولكن بعدها توقفت الحفلات تماما .. وفي هذه الفترة كبرت ومتطلباتي كبرت معي وبالتالي عليت أجري وأصبحت تقيلة على مصر ” .

مما اعتبره الكثيرون اساءة إلى مصر وشن عددا كبيرا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي هجوما حادا على ميريام فارس مستنكرين ما قالته وواصفين ذلك بإنها تطاولت على مصر .