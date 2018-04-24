رزان مغربى لـ محمد صلاح: مبرووووك يا أبو مكة تستحقها.. رفعت راسنا يا ابن مصر

حرصت الفنانة اللبنانية رزان مغربى على تهنئة الدولى المصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزى، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا.

ونشرت رزان، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورة محمد صلاح أثناء التتويج وعلقت عليها قائلة، “مبرووووك يا أبو مكة تستحقها، أنت مش بس فرحت المصريين لأ ده الوطن العربى كله، ربنا يحفظك ويحميك شرفتنا ورفعت راسنا يا ابن مصر، ربنا يحبب فيك خلقه اكتر واكتر.. الفرعون المصرى محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2018

وبات محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، أول لاعب مصرى فى التاريخ، يفوز بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا لعام 2018، وذلك من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق محمد صلاح على هارى كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

وأصبح محمد صلاح ثانى لاعب عربى وأفريقى يحصد جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا بعد النجم الجزائرى رياض محرز لاعب ليستر سيتى الذى توج بالجائزة عام 2016.