رسالة غاضبة لزوج غادة عادل بعد خبر زواج الداعية معز مسعود وشيري عادل

كتب المخرج مجدي الهواري زوج الفنانة غادة عادل رسالة غاضبة عبر حسابه على انستقرام، فور الإعلان عن خبر زواج الداعية معز مسعود من شيري عادل
شاهدي أيضاً: رد غريب لبسنت نور الدين على زواج طليقها الداعية معز مسعود من شيري عادل وكشف مجدي الهواري في رسالته لمتابعيه عن ضيقه الشديد، من الضجة المثارة حول زواج معز مسعود وشيري عادل على مواقع التواصل، والتعليقات القاسية التي كتبت تعليقاً على خبر ارتباطهما
ياجماعة ليه الهري في موضوع جواز #معز_مسعود و #شيري_عادل هما متقفشوش في شقة مفروشة علي فكرة !!! 😤 ولا خدها واحد عرفي ع الماشي دول اتجوزوا !🙄 علي سنة الله ورسوله يعني مأذون وشهود ومهر وشبكة 😍🌹 #عيب بقي 😔 وبعدين احنا ليه بنشوف نص الكوب … مش يمكن قصة #حب 💕، ولا هو علشان بيقول قال الله وقال الرسول مش من حقه يحب !! 👊🏽، ولا هي علشان #ممثلة تبقي حرام #تتجوز !!! انا شخصيا يتبعه وشايف انه راجل متوازن جداً وغير مدعي زي غيره ، وكل تصرفاته في النور ، كان ممكن يتجاوزها في السر علي فكرة زي كتير منهم وعادي ،، كونهم أعلنوا في حد ذاته هو احترام لينا وللرآي العام 🤭 انا بتكلم دفاعاً عنهم بنيابة عن اهلهم اللي مش حلو يقروا اللي بيتكتب عن ولادهم ده عيب !! فانقول #مبروك_للعروسين بقي ولا هو اَي فضاااا 🤭 #مبروك وبالتوفيق وحياة سعيدة ان شاء الله🙏 وعلي رآي #شادية في #معبودة_الجماهير لما سألها الجمهور امتي الفرح قالتلهم : لما #يخلص_فستان_الفرح 🌹😍💃 #مجدي_الهواري #الحب_مش_عيب
المصدر: layalina.com
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