رسالة غاضبة لزوج غادة عادل بعد خبر زواج الداعية معز مسعود وشيري عادل

كتب المخرج مجدي الهواري زوج الفنانة غادة عادل رسالة غاضبة عبر حسابه على انستقرام، فور الإعلان عن خبر زواج الداعية معز مسعود من شيري عادل

شاهدي أيضاً: رد غريب لبسنت نور الدين على زواج طليقها الداعية معز مسعود من شيري عادل وكشف مجدي الهواري في رسالته لمتابعيه عن ضيقه الشديد، من الضجة المثارة حول زواج معز مسعود وشيري عادل على مواقع التواصل، والتعليقات القاسية التي كتبت تعليقاً على خبر ارتباطهما

المصدر: layalina.com

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