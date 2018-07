رسالة غاضبة لزوج غادة عادل بعد خبر زواج الداعية معز مسعود وشيري عادل

ياجماعة ليه الهري في موضوع جواز #معز_مسعود و #شيري_عادل هما متقفشوش في شقة مفروشة علي فكرة !!! 😤 ولا خدها واحد عرفي ع الماشي دول اتجوزوا !🙄 علي سنة الله ورسوله يعني مأذون وشهود ومهر وشبكة 😍🌹 #عيب بقي 😔 وبعدين احنا ليه بنشوف نص الكوب … مش يمكن قصة #حب 💕، ولا هو علشان بيقول قال الله وقال الرسول مش من حقه يحب !! 👊🏽، ولا هي علشان #ممثلة تبقي حرام #تتجوز !!! انا شخصيا يتبعه وشايف انه راجل متوازن جداً وغير مدعي زي غيره ، وكل تصرفاته في النور ، كان ممكن يتجاوزها في السر علي فكرة زي كتير منهم وعادي ،، كونهم أعلنوا في حد ذاته هو احترام لينا وللرآي العام 🤭 انا بتكلم دفاعاً عنهم بنيابة عن اهلهم اللي مش حلو يقروا اللي بيتكتب عن ولادهم ده عيب !! فانقول #مبروك_للعروسين بقي ولا هو اَي فضاااا 🤭 #مبروك وبالتوفيق وحياة سعيدة ان شاء الله🙏 وعلي رآي #شادية في #معبودة_الجماهير لما سألها الجمهور امتي الفرح قالتلهم : لما #يخلص_فستان_الفرح 🌹😍💃 #مجدي_الهواري #الحب_مش_عيب

