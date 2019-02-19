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رسالة غير مباشرة من نجل عمرو دياب لوالده بعد ارتباطه رسميا بدينا الشربيني

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amr dina abdallah diab

رسالة غير مباشرة من نجل عمرو دياب لوالده بعد ارتباطه رسميا بدينا الشربيني

نشر نجل الفنان المصري ​عمرو دياب​ صورة في حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بدت وكأنها رسالة مبطنة من قبله بعد ارتباط والده بامرأة غير والدته.

ووضمت الصورة عبدالله وكنزي وجانا إلى جانب والديهم عمرو دياب وزينة عاشور.
amr diab family yyy
وتلك ليست المرة الأولى التي ينشر فيها عبدالله صورا تحمل هذا المضمون، فقد نشر في شهر آذار الماضي أيضا صورا تضم الأسرة كاملة، بينما سُرّبت أخباراً حينها عن استعداد عمرو دياب للعودة الى زوجته، إلى جانب أنباء عن استمرار علاقته بدينا الشربيني.

أما الآن، وبعد أن أعلن عمرو دياب رسميًّا ارتباطه بدينا الشربيني، وتأتي هذه الصورة وقد حملت تعليقات عديدة من مستخدمي مواقع التواصل التي تدين دينا الشربيني معتبرينها خطفت عمرو دياب من عائلته ومنهم من اعتبر أن عمرو دياب له الحق في عيش حياته كما يريد.

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