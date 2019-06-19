رسالة مؤثرة من هيفاء وهبي بعد خروجها من المستشفى

أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، مغادرتها المستشفى مساء الثلاثاء، معربًة عن امتنانها لكل من سأل عنها في محنة مرضها، وأوضحت أنها عادت لمنزلها.

ووجهت هيفاء وهبي رسالة مؤثرة لجمهورها وأصدقائها، عبر حسابها على تويتر، قالت فيها: ”أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعبة أوصفها لأعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني، شكرًا لكل اللي دعالي دعوة من قلبه“.

وتابعت هيفاء، قائلًة: ”شكرًا لكل اللي ضوالي شمعة، شكرًا لكل اللي حاول يطمن عني سواء برسالة أو مكالمة وآسفة لكل معجب ما استمتع بالعيد بسببي، شكرًا لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة، شكرًا لكل صحفي كتبلي من قلبه“.

وأضافت: ”فرحت كتير بكم الحب اللي شوفته من الناس وجمهوري، والصحافة الكريمة وأصدقائي كلهم، وكل اللي أثر فيا أمنيات الشفا من ناس ما بعرفن ولا مرة قابلتن وشفت عاطفة من زملاء ما كنت مفكرة إنه هالقد بيحبوني“.

أتمت: ”حسيت إني راح أشفى بسبب دعواتكم لإلي، والشكر الكبير ومن قلبي والتقدير والاحترام لكل طاقم المستشفى والأطباء وكل العاملين فيها“.

وختمت هيفاء وهبي رسالتها: ”أنا ظهرت من المستشفى ورجعت على البيت الحمد الله والمرحلة اللي قطعت فيا إن شاء الله ما بشوفها لا بحبيب ولا عدو، جربت كتير الأسبوع الماضي أصور فيديو أو صورة عم ببتسم بس بصراحة قلبي ما طاوعني تشوفوني دبلانة، أنا اليوم بخير تنذكر ما تنعاد“.