رسالة مؤثرة من والد حسام حبيب يوجّهها لشيرين عبد الوهاب..ماذا قال!!

وجّه ​حسين حبيب​ والد الفنان المصري ​حسام حبيب​، رسالة مؤثرة للفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ بعد زواجها من إبنه معبّراً فيها عن فرحته الكبيرة بإرتباطهما ومرحباً بها في عائلتهم.

وجاء ذلك من خلال نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعته بشيرين من حفل الزفاف وعلّق عليها بالقول:” حبيبة قلبي سعيد بيها، دلوقتي عندي بنتين، يا روح قلبي نورتي دنيتنا وجددتي فرحتنا”.

وكان حبيب أوّل من أثار الشكوك حول علاقة شيرين بإبنه، وذلك بعد أن نشر في وقت سابق صورة للثنائي وعلّق عليها قائلاً:”عروسة إبني”، الأمر الذي أحدث حينها ضجة كبيرة، سعى حسام حبيب إلى نفي الأمر حينها، إلى حين إعلان زواجهما والإحتفال به رسمياً يوم السبت الماضي.