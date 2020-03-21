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رسالة نارية من فريدة سيف النصر إلى وزير الأوقاف المصري : ” إنت غريب يا شيخنا “

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أثار الدكتور ” محمد مختار جمعة ” وزير الأوقاف المصري حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية عقب التصريحات التي أدلى بها ردا على من طالبوا بإغلاق المساجد لمواجهة فيروس كورونا المستجد كإجراء إحترازي لمنع تفشي المرض .

فقال محمد مختار جمعة في تصريحاته أن المساجد ستظل مفتوحة وعلق على ذلك : ” لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها ” .

وخرجت الفنانة المصرية ” فريدة سيف النصر ” مهاجمة وزير الأوقاف بسبب ما صرح به وانتقدت موقفه من رفض إغلاق المساجد فكتبت في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” : ” هو سعادتك بتعمل كده ليه ما ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ” .

وتابعت : ” بجد أسفة مش فاهماك أنت كده يعني لما حد يتعدي ويتوفي هتاخد جايزة من ربنا طبعا لأ .. أنت غريب يا شيخنا ” .

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