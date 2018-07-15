رسميا.. إيهاب جلال رئيسا لقناة بيراميدز سبورت

تعاقدت شركة العالمية للإنتاج الفني مع إيهاب جلال، أحد ملاك شبكة تليفزيون النهار؛ ليتولى منصب رئيس قناة “بيراميدز سبورت”، التي ستنطلق مع بداية الدوري المصري الممتاز، وذلك في إطار رغبة مسئولي شركة العالمية في انطلاق القناة بشكل احترافي، ويليق بالتطور الذي طرأ على الإعلام الرياضي في الفترة الأخيرة

ويمتلك إيهاب جلال خبرات عديدة في إدارة القنوات الرياضية، اكتسبها على مدار ٢٠ عاما، التي عمل خلالها في مجال الإعلام الرياضي، بدءا بالعمل في شبكة راديو وتليفزيون العرب، عندما أشرف على فريق عمل تغطية أكثر من مونديال، بينها بطولة كأس العالم ٢٠٠٦، التي أقيمت في ألمانيا، وكانت تبث حصريا على ART، فضلا عن أنه من أسس قناة “النهار رياضة” لمدة خمس سنوات، شهدت خلالها نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي

المصدر: vetogate.com

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