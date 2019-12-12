رغدة: هنا الزاهد دايما بتفكرني بنفسي وملامحها شبههي.. شاهدوا ردة فعل الأخيرة؟

أعربت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن فرحها وفخرها بشهادة أدلت بها الفنانة السورية رغدة بشأنها.

وجاء هذا في لقاء أجري مع الأخيرة ونشرت مقطعاً منه على حسابها على “إنستغرام”.

ورداً على سؤال عن الفنانة حديثة العهد التي تشبهها أشارت إلى أن هنا هي الأقرب إليها من حيث الشكل ووصفتها بالقول إنها جميلة ولذيذة وتحبها.

وأعادت الفنانة الشابة نشر المقطع عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام” مع الرد: “ده شرف كبير ليا بموت فيها”.

ويشار إلى أن هنا أشعلت التطبيق في وقت سابق بعدما نشرت صورة ثلاثية لها حققت أكثر من 373 ألف إعجاب.

ويذكر أنها لم تعلق على الجراحة التي خضع لها زوجها الفنان أحمد فهمي بعد معاناته من حالة مرضية نادرة سببها ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة ما أدى إلى شعوره بآلام مبرحة.