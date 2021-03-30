حلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود ضيفة على حلقة الامس من برنامج “ع السيف” المذاع على قناة “atv” حيث ردت على عدد من عدد من المواضيع التي أثيرت حولها في الفترة الاخيرة.

وردا على الانتقاد الذي تعرضت له مؤخرا بسبب اعترافها بعدم قدرتها على التفريق بين توأمها ليليان وليان, عادت الدكتورة خلود وأكدت على هذا الامر قائلة “صدق ما اعرفهم اذا بعيد ما اعرفهم”.

وتابعت “تؤأم ما شاء الله متطابق مئة بالمئة وبس اعرفهم من الشخصيات وليان الحين متينة شوي”.

كما تحدثت الدكتورة خلود عن احتفالها بعيد ميلاد توأمها الاخير والذي اعتمدت خلاله على إطلالة شخصيات ديزني.