رغم المبالغ الضخمة التي تعرض عليها .. ” توبا بويوكستون ” ترفض هذا الشئ !!

في تصريحات صحفية لها خرجت الفنانة التركية ” توبا بويوكستون ” لتعلن عن رفضها لعرضا تمثيليا قدم إليها لما يحتويه من مشاهد تعري على الرغم من إنها كانت ستتلقى مقابل اشتراكها في هذا العمل مبلغا ضخما .

وأشارت توبا بويوكستون إلى رأيها حول نوعية هذه الأعمال ومشاهد التعري بإنها تشعرها بالإشمئزاز ولا تحب أن يشاهدها الجمهور .

وعلقت توبا على ذلك متسائلة فقالت : ” ألا تخجل من تظهر عارية في الأعمال التمثيلية ؟ ” .

وعن أعمالها في الفترة القادمة كشفت وسائل إعلامية تركية عن خوض توبا بويوكستون لبطولة مسلسل جديد مقتبس عن رواية ” فتاة النافذة “.. على أن يعرض لاحقا على إحدى منصات الانترنت .. ولكنه لم يحدد بعد موعد تصوير العمل .