رغم تجاوزها سن الـ70…لبلبة بإطلالة شبابية جريئة بأحدث جلسة تصوير

أثارت الممثلة المصرية ​لبلبة​، جدلاً كبيراً بسبب إطلالتها الجديدة التي بدت فيها أصغر من عمرها بكثير.

ففي الصور التي تمّ تداولها لها من قبل المتابعين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي ،ظهرت لبلبة بأحدث جلسة تصوير خضعت لها فاجأت بها الجميع إن لناحية إطلالتها وما ارتدته أو لناحية إشراقتها وحفاظها على شبابها حتى اليوم على الرغم من تخطيها الـ70 من العمر، فهي من مواليد العام 1945.

وبدت لبلبة في الصور مرتدية بنطالاً ممزقاً وقميصاً باللون الزهري الفاتح، مما جعلها عرضة لبعض الإنتقادات التي رأت في إطلالتها هذه جرأة لا تتناسب مع عمرها، فيما دافع البعض الآخر عنها مشيراً إلى أنه يشجعها على المحافظة والإستمرار في تألقها.