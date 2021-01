زادت الناشطة السعودية رهف القنون، الضجة التي أحدثتها خلال الساعات الماضية تزامنًا مع إعلان عودتها إلى حبيبها ووالد طفلتها الكونغولي لوفولو راندي، بعدما نشرت صورة جريئة كشفت فيها عن جزء من “مؤخرتها”.

وجاءت الضجّة، بعدما ردّت رهف القنون على المتابعين الذين انتقدوا ظهورها بهذه الطريقة وتصريحها بأن جسدها ليس بعورة، حيث قالت الناشطة السعودية، إن صورتها القادمة ستكون بالبكيني، منوهة بأنها ستحتفل عند نشر تلك الصورة بترك الدين.

وأبدى أحد المغردين ويُدعى “ياسر” اندهاشه من صورة رهف القنون، بكشفها عن جزء من مؤخرتها، مطالبًا إياها بأنها إذا كانت تعتبر جسدها ليس بعورة فلا تغطي باقي الأجزاء، فكتب قائلًا: “إذا كان جسمك ليس عورة فلماذا تغطي باقي الأجزاء دعيها تنعم بالحرية، نبغى مقطعك كامل يا متحررة”، لترد رهف قائلة: “القادم بيكون صورتي بالبكيني احتفل بترك الدين”.

واشتعل الجدل بين المغردين عند تعليق رهف القنون، ولأن لها بعض المؤيدين، فقد دخل بعضهم وتحدث في تعليق ردّ به عليها قائلًا: “برافو، الأديان من صنع الإنسان ولو فكرنا فيها وسمحنا لعقولنا بتجاوز الخطوط الحمراء اللي غسلو بيها ادمغتنا في الصغر يصبح كل شي متعلق بالأديان بشع وواضح”.

بينما ترك آخرون تعليقات منتقدة لرهف القنون جاء فيها: “والله مع نفسك لن تضري الله شي”، و”هذي راح تحتفل بترك الجنة ودخول جهنم”، و”افعلي معاصي لكن ع الاقل موتي وانتي مسلمه ان شاء غفر لك وان شاء عذبك ،ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا”، و”احتفلي وراك العذاب الجنهم فنهايه ماراح استفدي اي شي ف الدنيا مارتحتي ف الدنيا ولا ف الاخرة”.

وبسبب الضجّة بشأن ترك رهف القنون للدين، قالت الناشطة السعودية في ردها على أحد المغردين: “ألست ذكيًا بما يكفي لتدرك أنني لم أنشأ في منزل مسيحي/ يهودي؟ أنا فقط أشارك تجربتي.. لا أحد يستهدف دينك”.

Aren’t you smart enough to realize that I didn’t grow up in a Christian/Jewish house? I only share my experience… nobody targets your religion — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 18, 2021