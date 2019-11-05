رواد تويتر يشنون هجوما حادا على خالد أبو النجا بعد وصفه للشيخ الشعراوي ب ” الجاهل ” : ” اقعدي أنتي يا نادية “

شن رواد موقع التغريدات ” تويتر ” هجوما حادا على الفنان المصري ” خالد أبو النجا ” بعد تغريدته الذي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” اساء فيها إلى الشيخ الراحل ” محمد متولي الشعراوي “وتطاول عليه ووصفه بالجاهل والمتطرف .

وخرجوا بدعوات للمطالبة بمقاطعته وعدم متابعته على حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي .

الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم

بل تباهي بعدم قرائته لغير القرآن!

الوهابية في أبشع تجلياتها #كفاية_عك https://t.co/uhKzwkNzHD — Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) November 3, 2019

وأطلق رواد موقع تويتر هاشتاج ” الشعراوي فوق أبو النجا ” تعبيرا عن غضبهم من إسائته للشيخ الشعراوي وتصدر الهاشتاج موقع التغريدات .

وجاءت أبرز التغريدات المهاجمة لخالد أبو النجا مثل : ” قول لنفسك كفاية عك أحيانا حرية الرأي جهل ” و ” اقعدي إنتي يا نادية ” و ” رحم الله شيخنا ذهب إلى مسجد الحسين ونظف المراحيض بنفسه ليؤدب نفسه عندما جرح تواضعها وأحس بلحظة كِبَر ” و ” عندما يتحدث السفيه بما لا يعلم لا رفع الله لكم صوتا بعد ذلك .. رحم الله شيخنا الجليل ” .

وعلى الرغم من الهجوم الكبير على أبو النجا لكنه عاود مرة أخر الرد على متابعيه قائلا : ” بل جاهل بالعلم والمعرفة باعترافه بعدم قراءة غير القرآن الله يرحمه ويغفر له ولكن ” .

واستمر هجوم المتابعين عليه في التعليقات مثل : ” يا أستاذ أبو النجا يا راجل يا ليبرالى هى الليبرالية تعطيك الحق في السخرية والتهكم على شخصيات تختلف معها فكريا ولها مؤيدون ومريدون .. الشعراوي بشر يخطئ ويصيب ولكن فضائله كثيرة وتفسيره من أروع التفاسير ” و ” لو معملش حاجة في حياته يكفيه أنه قرأ القرآن وفسره ” .