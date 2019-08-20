روان بن حسين: انا متزوجة من فترة وتكشف سبب عدم اعلانها للزواج ومكان إقامتها.. ماذا عن مراكز المساج؟

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها باعلان خبر زواجها بشكل مفاجئ، كشفت الفاشينيستا الكويتية انها متزوجة منذ فترة ولكنها لم تعلن عن الأمر في وقته لأنها تعتبره مسألة شخصية.

ووجهت في مقطع فيديو نشرته على السوشيال ميديا إلى كل من عتب عليها بسبب إخفاء هذا الأمر، إلى أنها فضلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيد عن متناول الجميع، مؤكدة أنه لن يظهر معها على مواقع التواصل لأنه لا يحب هذه الأشياء.

وكشفت انه رجل قانون وبأنها في صدد ترتيب وتجهيز منزلها في دبي.

من جهة ثانية، عبرت روان عن صدمتها من بعض الأشخاص الذين يتخذونها وسيلة في دعايتهم مؤكدًة أن البعض وضع صورتها بشكل دعائي على كروت جلسات المساج، وردت قائلة: “عيب تحطوا صورتي على كارت مساج”.

وأوضحت أنها صمتت كثيرًا على استخدام صورتها من جانب بعض الأشخاص الذين يعملون في التجارة ووضع صورتها على تي شيرتات وكريمات تفتيح وتبييض للبشرة وبسبوسة وورق عنب وقلنا عادي، لكن العيب أن يتم وضعها على كارت مساج.

وأوضحت أنها تشاورت مع مديرة أعمالها حول رفع دعوى قضائية بشأن هذا الأمر وأن الأخيرة تحدثت مع هؤلاء الأشخاص بأنه لا يصح ما يفعلون، منوهًة إلى أن قيمة أتعاب المحامي ستكون مكلفة أضعاف قيمة مشاريعهم الفعلية.