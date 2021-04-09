انتشرت مؤخرًا صورة جمعت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بأحد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل أن روان بن حسين جمعتها لقطات وصور مع علي مخلوف، نجل رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري، وابن خال رئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب مواقع سورية فإن علي مخلوف يقسم وقته بين سوريا ودبي وروسيا. ويدأب على تحميل صور تبين حياة الترف التي يعيشها سائحاً حول العالم ومقتنياً أغلى الأغراض ويتابع علي مخلوف عبر “إنستغرام” 223 ألف شخص.

وكان رامي مخلوف ظهر العام الماضي في مقاطع مصورة عبر “فايسبوك” هاجم فيها النظام السوري وهدّد رئيسه بشار الأسد، بعد التضييق الكبير الذي تعرض له، والسيطرة على أمواله وممتلكاته وعلى رأسها شركة “سيرتيل” التي يرأس مجلس إدارتها، وتدرّ عليه مبالغ طائلة سنوياً.

هناك سوريا لأبناء مخلوف وسوريا أخرى لأبناء منتوف

أبناء الأول يعيشون برفاهية على حساب أبناء الثاني pic.twitter.com/1LfSj5f0K9 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) April 4, 2021