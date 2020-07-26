خطفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين الانظار في احدث اطلالاتها حيث نشرت صورتين لها أثناء اسمتاعها بوقتها مع ابنتها لونا في احد المسابح.

وعلقت روان بن حسين على الصور كاتبة: “لونا الحلوه الصغنونه سبحت لأول مره اليوم ”.

من ناحية اخرى توعدت روان بن حسين باللجوء للنيابة العامة ضد كل من ينشر الشكوك والشائعات حولها وإلصاق التهم بها دون دلائل مثبتة.

وعلقت روان عبر حسابها على تويتر كاتبة قائلة: “يتبلّون على غيرهم، يكذبون، يألفون، ينشرون الإشاعات، ينهشون بأعراض غيرهم والأحمق يصدّق ويتابع ويعيد النشر … وأتحدّى “المتسلّق” بتقديم مايدل على صحة “ادعاءاته” الوعد لدى النيابه العامة في الكويت.”.