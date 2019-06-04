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روتانا تطرح برومو ” سمع ” لفارس كرم

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طرحت شركة ” روتانا ” للصوتيات والمرئيات برومو أغنية “سمع ” للمطرب اللبناني فارس كرم عبر حسابها على موقع تويتر لتعلن عن اقتراب موعد طرح الألبوم بالتزامن مع عيد الفطر المبارك

ويضم ألبوم فارس كرم 12 أغنية وهم ” ” سمع ، طلعت بالأبيض ، صدقني صعبة ، قربك ، بدنا نولعها ، كل الناس حواليكي ، رمشت ، الشارع كلو ، نسيت اللي راحو ، بلاد الله ، حبك برم ، الله عليك ” .

وكانت آخر أعمال الفنان فارس كرم ألبوم ” 44:36 ” الذي تم طرحه في مارس 2018 وجاءت فكرة تسميته بهذا الإسم ليعبر عن إجمالي مدة أغاني الألبوم .

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