نشرت الفنانة ” روجينا ” مقطع فيديو من البرومو التشويقي والدعائي لمسلسلها الجديد ” بنت السلطان ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” .

وأعربت روجينا في تعليقها على الفيديو عن سعادتها بهذا المسلسل والذي يعد البطولة الأولى المطلقة لها .

فكتبت قائلة : ” اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك .. حلم انتظرته سنين شقيت وتعبت عشان احققه ماكنش عندى غير الثقة فى ربنا وموهبتى .. شكرا يارب شكرا لكل اللى ساهم فى وصولى لتحقيق حلمى من بداياتى إلى هذه اللحظة ” .

وتابعت روجينا : ” شكرا أيمن سلامة شكرا أحمد شفيق رفقاء الرحلة شكرا ممدوح شاهين على مجهودك وحبك للمشروع شكرا للسند والحبيب وصاحب الفضل بعد ربنا أشرف ذكى .. بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نحتسب ” .

يذكر أن مسلسل بنت السلطان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021 .. ويشارك في بطولته كلا من : باسم سمرة وأحمد مجدى وسوسن بدر وبيومى فؤاد وندا موسى ومحمد مهران ومحمود حجازى وحسن أبوالروس .