سخر متابعون من وصف الإعلامية السعودية روزانا اليامي شفاهها بأنها الأجمل في التاريخ، وذلك بعد أن نشرت صورة لها من مرحلة الطفولة، وعندما كبرت أيضًا.

وعلقت اليامي – التي أعلنت انفصالها عن زوجها قبل أيام قليلة – على صورة نشرتها من طفولتها:” نانا وهي صغيرة،،، يا مامي على شفايفي”.

وعادت الإعلامية السعودية ونشرت صورة أخرى من شبابها، وكتبت على الصورة أنها صاحبة أجمل شفاه طبيعية في التاريخ، لتعلق مرة أخرى بالقول:” يا رب اجيب بنت تشبهني وشفايفها زي شفايفي”.

وأثارت روزانا اليامي سخرية وجدلا كبيرين بين المتابعين بعد تداول صورها على الحسابات الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما وصفها البعض بالغرور وتُبالغ في مدح نفسها بهذه الطريقة.

ووصف آخرون شفاه اليامي بالجملية، ولكن من الصعب وصفها بأنها الأجمل في التاريخ، متسائلين عن المعايير التي وضعتها الإعلامية حتى تحكم على نفسها بهذه الطريقة المُفاجئة.

وأوضحوا أن هناك العديد من الدراسات التي تم إجراؤها لتحديد شكل الشفاه الأجمل والأكثر جاذبيّة، لافتين إلى أن روزانا اليامي يبدو أنها لا تولي اهتماما لمثل هذه الأبحاث التي تم الاختيار على إثرها العديد من نجمات هوليوود وحول العالم أيضًا من بينهن الممثلة أنجلينا جولي وبريانكا شوبرا، و كايلي جينر، وسكارلت جوهانسون وغيرهن.

وجاء في التعليقات:”ارحمينا”، ” انت ما بتابعي النجمات الي اختاروهن بأنهن صاحبات أجمل شفاه”، “كيف حكمتي على نفسك”، “مغرور”، “موتيني ضحك”، “والله يا روزانا ما انت عارفة كيف تصيري ترند، كل يوم قصة إلك”.

وكانت روزانا قد أعلنت انفصالها عن زوجها، الذي يدعى ”خالد“، وذلك بعد مرور عام ونصف العام على زواجها في أغسطس من عام 2019، وأوضحت أنها تستعد لإنهاء إجراءات الطلاق بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأرجعت اليامي سبب الطلاق إلى أنه “نصيب”، متمنية أن يكتب الله الخير لها ولطليقها ويعوض كليهما بالأفضل وأن يوفقهما في حياتهما القادمة.

وأكدت أن عوض الله عليها أكبر من أي حزن على قضائه وقدره، موضحة في معرض ردها على متابع قال لها: “وربي هو الخسران”، بأن الشيء الذي يمكن تعويضه ليس به خسارات، مختتمة حديثها في هذا الشأن بأن الحياة لا تقف على أشخاص.