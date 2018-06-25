رولا يموت تعلن انشائها نادٍ للعبودية الجنسية.. ومن شروط الانتساب ان تكون كلباً تحت اقدامها!

صدمة تلوى الاخرى هكذا عودتنا ​رولا يموت​ التي اتخذت الفن مهنة لها، الا انها قررت اخيراً انشاء نادٍ للعبودية الجنسية تحت اسم Slavilicious Planet of Mistress Rola Yamout وقالت انها تريد المنتسبين ان يكونوا كلابا تحت اقدامها.



ووضعت رولا شروطاً كثيرة للانتساب اهمها ان لا يكون المنتسب اكبر من عمر 18 عاماً، وعلى جميع المنتسبين الخضوع لإطاعتها فقط ، وممنوع منعا باتا وضع أي صورة أو إسم لغيرها ووضع فقط صورها، واسم الخاضع مع اسم البلد، كما فرضت اشتراكا سنويا بقيمة 90 يورو.

واضافت على لائحة الشروط: عدم اللجوء إلى أي من مقلداتها ومقلدات رجلها، كما ترحب بالذكور والإناث معا ومن جميع الدول

وعلى كل منتسب ان يختار ان كان يريد ان يكون كلباً شرساً لها او كلباً أليفاً.