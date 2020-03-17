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رويدا عطية : ” الديتول صار أغلى من الدهب .. ارحموا الناس “

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نشرت الفنانة اللبنانية ” رويدا عطية ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعربت فيها عن استيائها من ارتفاع أسعار ” الديتول ” الذي يستخدم في التعقيم واستغلال التجار للأزمة الحالية بانتشار فيروس كورونا المستجد للربح التجاري .

وتساءلت رويدا عطية في تغريدتها حول وجود طرق أخرى للتعقيم فكتبت : ” ممكن تفيدونا بطرق تعقيم غير الديتول وإخوانه لإنه انقطع من السوق واذا لقينا صار أغلى من الدهب ” .

وتابعت : ” طيب وهالعالم الفقيرة ياللي يادوب تأمن لقمة الأكل لعيلتها كيف ممكن تقدر تشتري بخاخ للتعقيم أو محارم عالية الكحول .. ارحموا الناس مو وقت الربح التجاري ” .

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