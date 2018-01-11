ريكي مارتن يعلن زواجه رسمياً من السوري جوان يوسف فن

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أعلن النجم العالمي ريكي مارتن رسمياً زواجه من خطيبه السوري الأصل جوان يوسف في تصريحات خاصة لموقع EOnline العالمي.

وكشف ريكي مارتن أنه تزوّج من جوان يوسف ويستعدان خلال الأسابيع القليلة المقبلة للإحتفال بزفافهما بمشاركة أصدقائهما المقربين وقال: “أنا متزوج الآن ونستعد للإحفتال بذلك خلال الشهرين المقبلين.. سأعلمكم بالتفاصيل قريباً”.

هذا وأضاف ريكي مارتن البالغ من العمر 46 عاماً أنه وحبيبه تبادلا قسم الزواج ووقّعا على كل الأوراق الرسمية اللازمة.

نفيد بالذكر أن ريكي مارت وجوان يوسف أعلنا خطوبتهما أواخر العام الماضي، ولديهما توأم بالتبني هما ماتيو وفالنتينو ولدا عبر استئجار رحم أم بديلة.