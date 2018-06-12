ريم البارودي: أمتلك “سيديهات” لأحمد سعد تثبت موقفي وصدق كلامي.. كيف رد الأخير!

قالت الفنانة المصرية ريم البارودي، إنّها تمتلك “سيديهات” وأدلة تثبت موقفها في خلافها مع طليقها الفنان أحمد سعد، داعية بعدم الزج باسمها في أي من الأخبار المنشورة عبر المواقع الإلكترونية بشأن هذه القضية.

وتوعدت البارودي في لقاء خاص مع فوشيا بمقاضاة أي موقع ينشر أكاذيب ضدها، لأنها تمتلك التسجيلات والرسائل التي تؤكد صدق كلامها، قائلة: “أمتلك سيديهات (أدلة) تعرض أي ناشر لخبر كاذب إلى المساءلة القانونية”.

وكانت البارودي قد أثارت الجدل، بعد تصريحاتها المتعلقة بزوجها السابق الفنان المصري ​أحمد سعد​، وزوجته الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​، حيث قالت إنه بعث لها برسالة بعد زواجه تسببت في انفصال خطيبها عنها.

فيما رد الفنان أحمد سعد، على هذه التصريحات مكتفيًا بأن الرقم الذي يظهر في الصور التي نشرتها ريم البارودي، لا يخصه على الإطلاق ولا يعرف عنه أي شيء، ويمكن أن يكون شخص ما قام بانتحال شخصيته لمضايقتها فقط