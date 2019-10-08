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ريم البارودي تضج أنوثة وجاذبية يوم ميلادها.. خمنوا عمرها الحقيقي!

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reem albaroudy i

تألقت الفنانة ريم البارودي باطلالة مختلفة باللون الاحمر، وشاركت متابعيها على تطبيق انستغرام بمجموعة من الصور التي تظهر شكلها المختلف يوم ميلادها الـ41.

واختارت ريم إطلالة كلاسيكية عبارة عن بدلة من ثلاث قطع باللون الاحمر بالكامل من قماش الستان بتصميم بسيط، واكتفت بوضع اقراط ذهبية ناعمة تناسب اطلالتها.reem albaroudy i

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم على تسريحة شعر جديدة، حيث رفعت شعرها وتركت بعض الخصلات من الامان، وطبقت مكياجاً خفيفاً وبألوان هادئة مع أحمر الشفاه باللون الأحمر اللامع الخفيف.

نالت اطلالتها الساحرة التي تضج أنوثة وجاذبية اعجاب الآلاف من متابعيها الذين تفاعلوا معها وتغزلوا بجمالها وبأناقتها وتمنوا لها المزيد من النجاح وذلك بسبب تعليقها على الصور بالقول “اكتوبر شهر الحب والنجاح”.

يشار إلى أن البارودي، شاركت في مسلسل “قيد عائلي” بجانب عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين.

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