ريم السعيدي تثير إعجاب متابعيها برشاقتها خلال الحمل

أثارت عارضة الأزياء ​ريم السعيدي​، زوجة الاعلامي ​وسام بريدي​، إععجاب متابعيها برشاقتها وتناسق قوامها اللافتين، رغم بلوغها الشهر الخامس من الحمل.



وبدت السعيدي بغاية الجمال وببطن مسطح في أحدث إطلالة لها، عبر صورة نشرتها في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعب، خلال تواجدها في إيطاليا، إذ ارتدت قميص جينز كاجوال وبنطلونا وتوبا أبيض أظهرا مدى رشاقتها.



وكانت السعيدي قد زفّت خبر حملها لمتابعيها الشهر الماضي، حيث كتبت: “الحمد لله على هذه النعمة سعيدة جدا لاشارككم هذه الاخبار الجميلة، اسفة على التأخير، اعلم ان العديد منكم ارادوا ان يعرفوا بهذا الخبر سابقا لكن اردنا الانتظار قليلا للتأكد من سلامة صحة الجنين قبل مشاركتكم فرحتنا”.