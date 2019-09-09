ريم السعيدي تعلن عن حملها بطفلتها الثانية بهذه الطريقة!

كشفت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي عن خبر حملها من زوجها مقدم البرامج اللبناني وسام بريدي بطفلتها الثانية.

ونشرت ريم عبر حسابها على انستغرام صورة لها بصحبة زوجها وابنتهما “بيلا”، وعلقت عليها كاتبة: “بيلا: صحيح مازلت صغيرة، ولكني أتحمل المسؤولية، بابا وماما أعطوني أحلى هدية بعيد ميلادي، وسيكون لدي أخت أهتم بها وأحبها وترافقتي بكل حياتي. أحبكم”.

وتابعت ريم السعيدي كاتبة: “يسرني ان اشارككم سعادتي واخبركم انه قريبا وفي اقل من اربعة اشهر عائلتنا ستكبر وستصبح اربعة الحمدلله على نعمه”.