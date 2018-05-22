ريم عبدالله تكشف معلومات عن حياتها الخاصة لاول مرة… شاهد ماذا قالت

كشفت الفنانة السعودية “ريم عبدالله” عن اسمها الحقيقي، وتحدثت عن بعض الجوانب من حياتها الخاصة، وهل هي متزوجة ولديها أبناء أم لا؟.

وقالت ريم خلال لقائها ببرنامج “مجموعة إنسان” على قناة “mbc”، إن ريم عبدالله هو اسمها الفني لكن اسمها الحقيقي هو “نورة”.

كما كشفت أنها كانت متزوجة قبل أن تدخل مجال الفن واستمر زواجها فترة لكنه انتهى قبل مدة قصيرة ولديها ولد من زوجها السابق، مضيفة أن كثيرين لا يعلمون بهذا الأمر لأنها قليلة الظهور في الإعلام، لكنها قررت أن تكشف الأمر لأنه محل اهتمام من الناس وأثير حوله الكثير من اللغط.