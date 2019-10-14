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ريهاج حجاج تثير الجدل بفستان الزفاف.. فهل إرتبطت بهذا الممثل؟

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riham hagag0

ريهاج حجاج

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، للممثلين المصريين ​محمد الكيلاني​ و​ريهام حجاج​ في حفل زفاف، وقد أثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً بعد أن ظهرت فيه حجاج مرتدية فستان الزفاف بتوتر ظاهر، في حين كان الكيلاني يمازحها.
وتبين أن الفيديو نشرته الشركة المنتجة للمسلسل “​كارمن​” والذي قدّم بطولته حجاج، في إطار مشاركتها كواليس تصوير المسلسل، غير المعروضة من قبل على الجمهور.
يُذكر أن المسلسل من بطولة ريهام حجاج، محمد كيلاني، ولاء الشريف، شيرين، نور محمود، عمر الشناوي، عبير منير، أحمد حلاوة، وليلى عز العرب، من تأليف سامح مجدي، إخراج حسين شوكت.

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