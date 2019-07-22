ريهام حجاج تثير ضجة بصورتها مع زوجها.. ماذا عن حملها؟

تجاهلت الفنانة ريهام حجاج الرد على الشائعات الكثيرة التي إنتشرت خلال الفترة الأخيرة، وزعمت حملها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم تعلق على كل ما أثير حول هذا الأمر حتى الآن.

نشرت ريهام صوراً جديدة بحسابها على إنستغرام تجمعها بزوجها و عدد من افراد أسرتها، وعلقت: “العائلة”، لكنها هذه المرة أخفت بطنها تمامًا وظهرت جالسة بجوار زوجها.

وكان زواج ريهام حجاج من محمد حلاوة أثار جدلاً كبيراً، حيث اتهمها البعض بخطفه من زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز وهدم حياتها وحياة أبنائها، لكنها دافعت عن نفسها أكثر من مرة، وأكدت أنها ارتبطت به بعد أن انتهت علاقته بياسمين .