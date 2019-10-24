ريهام سعيد تدعو لإنقاذ فنان من الموت: “عيب نسيبه كده”

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، مقطع فيديو أوضحت فيه أن هناك بعض الأشخاص يعتقدون أن الفنانين يمتلكون أموالًا طائلة، وأن هذا الأمر حقيقي بالفعل، ولكن لبعض الفنانين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، والبقية هم أناس عاديون جدًا لا يمتلكون الكثير من المال.
وصرحت بأن هناك فناناً لا تود الإفصاح عن اسمه، بالرغم من أنها استأذنت أهله وأذنوا لها بالإفصاح عن شخصيته، ولكنها ترفض ذلك احترامًا لخصوصيته، يعاني من الإصابة بفيروس في الدم، مشابه للفيروس الذي أصيب به الفنان الراحل طلعت زكريا، وأن هذا الفنان يحتاج لتسع جلسات بلازما، تكلفة الجلسة الواحدة 20 ألف جنيه، إلى جانب أنه يعاني من فشل بالرئة، أدى إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي.
وكشفت أن هذا الفنان محجوز بمستشفى عين شمس التخصصي، وعلى من يرغب التبرع لحالته، التوجه إلى حسابات المستشفى والتواصل معها، وسوف تتواصل ريهام مع شقيقه لاستقبال أي تبرع، لأنه لا يتلقى الدعم من أي جهة تعامل معها، وأنه بحاجة ماسة للمال لإنقاذ حياته.
وتابعت ريهام أنه من العيب ترك زميل يعاني من المرض دون مساعدة، وأنه على الفنانين والإعلاميين التكاتف لحل هذه الأزمة، ووجهت رسالة للإعلامية بوسي شلبي على وجه الخصوص، قائلة: “أنا عارفة إن بوسي جدعة وتقدر تساعد”، وأنها تشعر بالحرج لتوجيه رسالة بطلب المساعدة لأي زميل آخر حتى لا تضعه في موقف محرج.
ومع إلحاح الكثيرين عليها للإفصاح عن اسم ذلك الفنان حتى يتم التواصل معه والتبرع له قالت ريهام إنه المصور محمود عاشور.