ريهام سعيد ترفض عرض قناة النهار بتجديد عقدها لمدة ثلاث سنوات

قررت الاعلامية ​ريهام سعيد​ مقدمة برنامج “​صبايا الخير​” رفض عرض قناه النهار بتجديد عقدها لمدة ثلاث سنوات اخرى وقالت في تصريحات صحفية ان محاميها جميل سعيد المحامي بالنقض ارسل اول امس انذارعلى يد محضر يفيد برفضها رسميا تجديد عقدها مع القناه وانها تتمسك بحقوقها القانونية وتحمل القناه الاضرار المادية والادبية التي تسببت لها من جراء عدم ظهورها مباشر لتقديم برنامجها ورفضها القاطع لربط شرط الظهور على الشاشة بالتوقيع على العقد الجديد لثلاثة سنوات قادمة وذلك ردا على انذار ارسلته القناه لها بتجديد عقدها لمدة ثلاث سنوات اخرى.

واضافت ريهام انها لن تخضع لاي ضغوط مهما وصل بها الامر وستواجه اي محاولات لعرقلة مسيرتها الاعلامية ومجهودها المتواصل الذي بذلته من اجل برنامجها الاجتماعي والانساني على مدار السنوات الماضية مؤكدة ان المستشار جميل سعيد اتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لفسخ عقدها الذى ينتهى ديسمبر2018 مدعما بالاسانيد القانونية التى تؤكد اخلال القناه بالعقد المبرم بينهما.

وكانت قد حررت ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا الخير” محضر رقم 1384 بقسم ثالث أكتوبر لاثبات ورفضها ربط ظهورها بالتوقيع على العقد الجديد وبلاغ اخررقم 1439 لسنة 2018 تتهم فيها القناه بالسب والقذف في بيان اصدرته.