ريهام سعيد تقتحم استديو القرموطي وتهديه ملابس ابنها… فيديو

في أول ظهور تلفزيوني لها بعد خروجها من السجن، اقتحمت الإعلامية ريهام سعيد استديو برنامج «مانشيت»، تقديم الإعلامي جابر القرموطى المذاع على فضائية «النهار» على الهواء مباشرة.

ووجهت الإعلامية حديثها لـ«القرموطى» قائلة: «أنا بشكرك على دعمك ومساعدتى في أزمتى الأخيرة ولذلك أرجو أن تقبل مني هذه الهدية وهى ملابس ابنها طارق التي كان يرتديها في أول زيارة لها في السجن، وعلبة شيكولاتة».

وقالت: «جابر القرموطى أكثر مذيع وقف جنبى في محنتى الأخيرة، والتجربة دي كانت قاسية ومؤلمة جدًا ورأيت وعرفت مدى حب الناس لي، وأشكر كل جمهوري اللي كان واقف في ظهري».ذ