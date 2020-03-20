ريهام سعيد تنشر فيديو لشباب يتعاطون الحشيش أثناء الصلاة: “العيال دي لازم تتحبس”

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو لشباب يسخرون من الصلاة.

وأظهر الفيديو شابين أحدهما يصلى بينما يقوم الآخر بإعطائه سجائر يشربها بين الركوع والسجود ويقول: “الحشيش تمام؟”.

وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة: “الفيديو دا لازم يوصل للمسئولين و العيال دي لازم تتحبس مكانهم سنهور”.

وقد أثار الفيديو ردود فعل غاضبة من متابعي ريهام سعيد الذين استنكروا عدم احترام حرمة الصلاة حيث قال احدهم: “حسبي الله ونعم الوكيل بجد الناس حزينه عشان قفل المساجد وانتوا قاعدين تستظروا علي الصلاه ياشويه مهزين انا مبحبش اعلق بس الموضوع مستفز اوي”.

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