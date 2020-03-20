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ريهام سعيد تنشر فيديو لشباب يتعاطون الحشيش أثناء الصلاة: “العيال دي لازم تتحبس”

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نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو لشباب يسخرون من الصلاة.

وأظهر الفيديو شابين أحدهما يصلى بينما يقوم الآخر بإعطائه سجائر يشربها بين الركوع والسجود ويقول: “الحشيش تمام؟”.

وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة: “الفيديو دا لازم يوصل للمسئولين و العيال دي لازم تتحبس مكانهم سنهور”.

وقد أثار الفيديو ردود فعل غاضبة من متابعي ريهام سعيد الذين استنكروا عدم احترام حرمة الصلاة حيث قال احدهم: “حسبي الله ونعم الوكيل بجد الناس حزينه عشان قفل المساجد وانتوا قاعدين تستظروا علي الصلاه ياشويه مهزين انا مبحبش اعلق بس الموضوع مستفز اوي”.

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