ريهام سعيد توجه رسالة إلى المذيع ” مروان يونس ” : ” ده المفروض راجل .. الدنيا دوارة يا بهلوان “

نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” منشورا يتضمن رسالة تحمل هجوما على المذيع المصري ” مروان يونس ” .

ويأتي لك على خلفية سخرية مروان يونس عليها في إحدى الفيديوهات بعد التصريحات التي أدلت بها ريهام سعيد عن مرضى السمنة .

وعلق مروان على ذلك وقال : ” إن شاء الله تذيعي حلقة حلوة من السجن ” .

وقالت ريهام سعيد بإنها تفاجئت بالخبر ولم تراه إلا مؤخرا فكتبت : ” أول مرة أشوف الخبر ده دلوقتي .. ‏بعيدا عن إن في ناس متفرجتش على الحلقة ولا عرفت إني قعدت أعيد الكلام اللي اتقال في التقرير من الناس مرضى السمنة ‏اللي فوق 200 ك .. حتي لو أنا قولت كلمتين تقال عشان خايفة على الناس ده إيه ده .. ده المفروض زميل لا معلش ده ‏المفروض راجل ” .

وأضافت : ” واحد يتمنى السجن لأم لـ تلات أولاد ؟ أنت تعرف إيه هو السجن ؟ والله ما قادرة أصدق أخلاقك ولا تربيتك .. يا ‏خسارة علي النخوة و الرجولة .. هزر و ضحك الناس يا أبو قلب أسود ” .

وتابعت : ” حسبي الله و نعم الوكيل الدنيا دوارة يا بهلوان .. الي ‏بتتكلم عليها دي عملت حاجات وحلقات أنت ماتعرفش تعمل ربعها .. السجن ده للي زيك الي ملوش لازمة ووجوده زي عدمه ” .