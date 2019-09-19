ريهام سعيد توجه رسالة إلى المذيع ” مروان يونس ” : ” ده المفروض راجل .. الدنيا دوارة يا بهلوان “

نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” منشورا يتضمن رسالة تحمل هجوما على المذيع المصري ” مروان يونس ” .
ويأتي لك على خلفية سخرية مروان يونس عليها في إحدى الفيديوهات بعد التصريحات التي أدلت بها ريهام سعيد عن مرضى السمنة .
وعلق مروان على ذلك وقال : ” إن شاء الله تذيعي حلقة حلوة من السجن ” .
وقالت ريهام سعيد بإنها تفاجئت بالخبر ولم تراه إلا مؤخرا فكتبت : ” أول مرة أشوف الخبر ده دلوقتي .. بعيدا عن إن في ناس متفرجتش على الحلقة ولا عرفت إني قعدت أعيد الكلام اللي اتقال في التقرير من الناس مرضى السمنة اللي فوق 200 ك .. حتي لو أنا قولت كلمتين تقال عشان خايفة على الناس ده إيه ده .. ده المفروض زميل لا معلش ده المفروض راجل ” .
وأضافت : ” واحد يتمنى السجن لأم لـ تلات أولاد ؟ أنت تعرف إيه هو السجن ؟ والله ما قادرة أصدق أخلاقك ولا تربيتك .. يا خسارة علي النخوة و الرجولة .. هزر و ضحك الناس يا أبو قلب أسود ” .
وتابعت : ” حسبي الله و نعم الوكيل الدنيا دوارة يا بهلوان .. الي بتتكلم عليها دي عملت حاجات وحلقات أنت ماتعرفش تعمل ربعها .. السجن ده للي زيك الي ملوش لازمة ووجوده زي عدمه ” .
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اول مره اشوف الخبر ده دلوقتي. بعيدا عن ان في ناس ماتفرجتش علي الحلقه و لا عرفت اني قعدت اعيد الكلام الي اتقال في التقرير من الناس مرضي السمنه الي فوق الميتين ك.الي كنت بعالجهم في نفس الحلقه بجراحات حتي لو انا قلت كلمتين تقال عشان خايفه علي الناس.او حتي لو في ناس اعتبرت اني اساءت التعبير . ده ايه ده. ده المفروض زميل؟ لا معلش ده المفروض راجل. واحد يتمني السجن لام ل تلات اولاد؟ انت تعرف ايه هو السجن؟ واللهي ما قادره اصدق اخلاقك ولا تربيتك . يا خساره علي النخوه و الرجوله. هزر و ضحك الناس يا ابو قلب اسود. حسبي الله و نعم الوكيل . الدنيا دواره يا بهلوان.الي بتتكلم عليها دي عملت حاجات و حلقات انت ماتعرفش تعمل ربعها. السجن ده للي زيك الي ملوش لازمه ووجوده زي عدمه. الإعلام الي انت عايزه الي كله تريقه علي الفساتين و علي خلق الله يا هايف. اعلام ايه. اش فهمك انت في الإعلام. ما هو الغلط مش عليك . ما هي اتذكرت في القرآن. الايه اتقلبت