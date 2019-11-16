ريهام سعيد وهي بعمر الـ19 عاماً: كنت بقدم رقص إيقاعي

أثارت الإعلامية ريهام سعيد جدلاً بين متابعيها بعدما نشر على حسابها الخاص على “إنستغرام”، صورة لها وهي بعمر الـ19 عاماً، ظهرت فيها وهي في وضع الرقص.‏

وعلقت على الصورة قائلة: “كان عندي 19 سنة وكنت بقدم عروض تمثيل ورقص إيقاعي لأي حد من ‏قرايبنا بيجي البيت”، واللافت أن ريهام سعيد أغلقت التعليقات ومنعتها على هذا المنشور.‏



وكانت ريهام أعلنت اعتزالها العمل الإعلامي على خلفية اتهامها بالسخرية من السيدات زائدات الوزن في إحدى حلقات برنامجها “صبايا” مما أدى إلى تدخل المجلس الأعلى للإعلام لإيقافها عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، إلا أن قناة “الحياة” لم تنتظر انتهاء التحقيق وأعلنت إلغاء التعامل مع ريهام وإيقاف برنامجها على شاشاتها، وهو ما دعا ريهام لأن تعلن اعتزالها وابتعادها نهائياً عن العمل الإعلامي والتفرغ لبيتها وأولادها.

يذكر أن محكمة جنح قسم الجيزة، قضت ببراءة ريهام سعيد من التهم المنسوبة إليها في القضية المعروفة إعلاميا ‏بقضية “السمنة” وقد شمل الحكم عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية‎.‎