ريهانا تصدم الجميع وتكشف عن التشققات في جسمها !

بينما كانت المغنية العالمية ​ريهانا​ تشارك متابعيها أجواء عطلتها الصيفية التي تقضيها على البحر، فاجأت الجميع بردّها الصريح والتلقائي على التعليقات التي تحدثت عن وجود تشققات في جسمها.

ففي الصور التي نشرتها ريهانا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث بدت فيهم بلباس البحر، لاحظ الكثيرون وجود تشققات وتمدد للبشرة في ساقيها.

وعند سؤالها عن الموضوع لم تتهرب من الإجابة بل إعترفت بوجود هذه التشققات وأرجعت السبب إلى أشعة الشمس، وقد لاقى جواب ريهانا هذا تعاطفاً كبيراً من قبل متابعيها الذين أثنوا على صراحتها.