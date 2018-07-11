ريهانا “متوترة” وتصرخ فى وجه حبيبها السعودي.. اعرف التفاصيل

يبدو أن النجمة العالمية ريهانا تعيش فترة توتر واضحة مع حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل، وذلك خلال قضائهما العطلة فى المكسيك، وذلك بالرغم من تداول عدد من التقارير تؤكد أن النجمة الشهيرة انفصلت عن صديقها حسن جميل

التقطت عدسات مصورى “الباباراتزى” عدة صور لريهانا وحسن خلال قضائهما عطلة فى بويرتو فالارتا بالمكسيك وكان الثنائى يبدو عليهما وكأنهما أقل سعادة من ذى قبل

المصدر: youm7.com

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