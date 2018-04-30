ريهانا وحبيبها السعودي يتخطيان بيونسيه وجاي زي…كيف؟

على الرغم من الإعتقاد بأن الثنائي الأشهر في العالم هما نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ وزوجها مغني الراب العالمي ​كانييه ويست​، إلاً أن ذلك غير صحيح، حيث أن المغنية العالمية ​ريهانا​ وحبيبها السعودي ​حسن جميل​ إستطاعا كثنائي يحظى بشهرة عالمية عالية أن يتخطيا ليس فقط كيم وويست بل أيضاً المغنية العالمية ​بيونسيه​ وزوجها المغني ​جاي زي​.

وهذا ما أكده خبير إستراتجيات العلامات التجارية ليونارد كيم، الذي نقلت عنه صحيفة “ذا صن” البريطانية حيث أشار إلى ان شهرة كيم ليست الأولى بسبب صورها الجريئة والمثيرة والتي لا تتناسب مع الأجواء في الولايات المتحدة الأميركية ولا في الشرق الأوسط.

وفي المقابل تحظى ريهانا بجاذبية كبيرة ومتابعة من قبل الملايين حول العالم، إضافةً إلى جميل الذي يحظى بمكانة مهمة في السعودية، وخاصة من قبل الصحافة هناك التي تروّج لقوة شخصيته والمكانة المرموقة التي من المتوقع أن يحتلها في المستقبل.

وأضاف:” ولهذا يمكن القول إنه وريهانا مؤهلان لأن يصيرا حبيبين قويين بالفعل من خلال ثروتهما الكبرى إلى جانب الشهرة الواسعة التي يتمتعان بها حول العالم بأسره”.

يشار إلى أن جميل يشغل منصب نائب الرئيس في شركة الأسرة التي يترأسها والده عبد اللطيف جميل، والتي تملك حقوق التسمية والرعاية الكاملة لدوري كرة القدم السعودي الممتاز.

ويؤكد مقربون من الثنائي أنهما يعيشان قصة حب سعيدة بعيداً عن الأضواء ويخططان بإتقان لتكوين إمبراطورية مالية تقدر قيمتها بـ1.7 مليار إسترليني تتجاوز قيمة ثروة الزوجين بيونسيه وجاي زي، التي تقدر بـ 785 مليون استرليني، والتي جمعاها من مبيعات الألبومات والمشاريع التجارية.‎