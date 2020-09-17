أثارت نجمة السوشال ميديا، زين كرزون، شقيقة الفنانة الاردنية ديانا كرزون، حالة من الجدل بين الجمهور، بعد تداول مقطع فيديو لها تقول فيه إن حفل زفاف شقيقتها ديانا على الإعلامي معاذ العمري كان عبارة عن فيديو كليب.

وأضافت زين موجهة رسالة إلى من يتحدث عن حفل زفاف شقيقتها الكبرى بالقول: “إنه ليس حفلاً بل فيديو كليب قامت ديانا بتصويره مع معاذ. وأضافت أنه ما زال عليهم تصوير المقطع الأخير من الكليب وأن الفنانة ستعرضه على حساباتها الخاصة على مواقع التواصل”.

كلام زين كرزون لم يمر مرور الكرام على المتابعين الذي أبدوا صدمتهم من هذا الاعتراف عن حفل الزفاف بأنه فيديو كليب، وطالبوها بتوضيح الأمر أكثر؛ لأن ما ظهر هو عبارة عن حفل زواج وكل وسائل الإعلام أكدت ذلك.

بينما أشار آخرون إلى أن حفل الزفاف حقيقي، وفي الوقت نفسه قد تستخدمه ديانا كرزون كفيديو كليب لأغنية لها، لكن حديث زين بأن ما حدث ليس حفل زفاف بل فيديو كليب وضعهم في حيرة كبيرة.

يذكر انه ديانا كرزون ومعاذ العمري لم يعلقا حتى اللحظة حول كلام زين ليؤكدوا حقيقة ما تم ذكره.