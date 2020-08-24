نشر الفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” منشورا له عبر حسابه على التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” انتقد من خلاله رواد الساحل الشمالي والجونة من الفنانين .

واصفا أفعالهم ب ” الفشخرة ” وإنهم يتعمدون إظهار التعالي في تعاملاتهم .

فكتب في منشوره : ” أنا عندي 64 سنة .. جيل الستينات عشان أكون واضح .. أنا مش عارف ولا فاهم إيه الفشخره والتعالي اللي عايشين فيه رواد الساحل الشمالي والجونه الأيام دي ” .

وتابع : ” أنا أنتمي لعائلة غنية ومشهورة ومع ذلك كنت بركب الميكروباص من جاردن سيتي لنادي الجزيرة وبناكل كشري في باب اللوق ودي كانت متعة بجد عشان بنحتك بالطبقة الحقيقية للشعب ” .

وأضاف زكي فطين عبد الوهاب : ” أخويا لما دخل الجامعة أمي جابتله عربيه فيات 128 مع إنها كانت ممكن تجيبله عربية مرسيدس والمصيف كان بين 3 أماكن المعمورة والمنتزه وبيانكي العجمي والخدم كانوا بينزلوا معانا بعد فترة الغدا في نفس الشاطئ اللي كنا بننزل فيه ” .

واختتم منشوره قائلا : ” عمري ما شوفت البذخ والتعالي والألاطة اللي بشوفها اليومين دول .. الناس كانت أبسط بكتير .. على فكرة أنا مش ناصري النزعة أنا بس عشقت الفترة دي ولسه عايش على ذكراها ” .