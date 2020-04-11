خرج الفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” بمجموعة من التصريحات عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” انتقد فيها الفنان ” عادل إمام ” متهما إياه بالتكرار .

فكتب في منشور له قائلا : ” سؤال من غير شتيمه لو سمحتوا .. هو عادل امام الملقب ب ” الزعيم ” عمل إيه فى السنوات الاخيرة غير نفس الشخصية .. نفس الدور .. نفس الإفيه ” .

وتابع : ” أعتقد أنه معتمد على الكاريزما ليس أكتر .. الناس يريدون رؤية عادل إمام أيا كان ما يقدمه ” .

ليتلقى زكي فطين عبد الوهاب عددا من التعليقات المهاجمة له والمدافعة عن الزعيم عادل إمام .. مما دفعه إلى التعليق على ذلك .

فكتب : ” الناس اللي بيقولوا إنى بهاجم الفنان عادل إمام .. أنا انتقدت أدواره في الفترة الأخيرة لأنها متشابهة فده مش هجوم .. ورأيي ‏الشخصي إنه يتمتع بـكاريزما قوية وده سبب استمراره على الساحة ” .

وأضاف : ” أرى أن أهم أعماله فيلم ” الحريف” للراحل محمد خان ومجموعة أفلام الثنائي الأستاذ وحيد حامد والأستاذ شريف عرفة .. ‏وأتمنى لمسلسل فالنتينو أن يكون على نفس المستوى اللائق بتاريخ عادل إمام وده مجرد رأي ” .

واستكمل زكي فطين عبد الوهاب حديثه في منشور آخر فقال : ” أخر أدوار عادل إمام القوية كان منذ عام 2006 من خلال فيلم عمارة يعقوبيان ” .

‏وتابع : ” أنا شخصيا ليا أدوار متكررة ومتشابهة كتير لأنى مش نجم صف أول هي دى الأدوار اللى بتتعرض عليا يا إما مفيش ‏شغل وبقيت حبيس دور رجل الأعمال الفاسد ومعنديش رفاهية الاختيار ” .

واختتم كلامه قائلا : ” إنما النجم في السنوات الأخيرة بقى هو اللى بيختار عناصر العمل من كتاب لمخرج لترشيحات الأدوار التانية بقى هو ‏المسئول الأول والأخير .. وده مجرد رأي ” .