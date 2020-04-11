خرج الفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” بمجموعة من التصريحات عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” انتقد فيها الفنان ” عادل إمام ” متهما إياه بالتكرار .
فكتب في منشور له قائلا : ” سؤال من غير شتيمه لو سمحتوا .. هو عادل امام الملقب ب ” الزعيم ” عمل إيه فى السنوات الاخيرة غير نفس الشخصية .. نفس الدور .. نفس الإفيه ” .
وتابع : ” أعتقد أنه معتمد على الكاريزما ليس أكتر .. الناس يريدون رؤية عادل إمام أيا كان ما يقدمه ” .
ليتلقى زكي فطين عبد الوهاب عددا من التعليقات المهاجمة له والمدافعة عن الزعيم عادل إمام .. مما دفعه إلى التعليق على ذلك .
فكتب : ” الناس اللي بيقولوا إنى بهاجم الفنان عادل إمام .. أنا انتقدت أدواره في الفترة الأخيرة لأنها متشابهة فده مش هجوم .. ورأيي الشخصي إنه يتمتع بـكاريزما قوية وده سبب استمراره على الساحة ” .
وأضاف : ” أرى أن أهم أعماله فيلم ” الحريف” للراحل محمد خان ومجموعة أفلام الثنائي الأستاذ وحيد حامد والأستاذ شريف عرفة .. وأتمنى لمسلسل فالنتينو أن يكون على نفس المستوى اللائق بتاريخ عادل إمام وده مجرد رأي ” .
واستكمل زكي فطين عبد الوهاب حديثه في منشور آخر فقال : ” أخر أدوار عادل إمام القوية كان منذ عام 2006 من خلال فيلم عمارة يعقوبيان ” .
وتابع : ” أنا شخصيا ليا أدوار متكررة ومتشابهة كتير لأنى مش نجم صف أول هي دى الأدوار اللى بتتعرض عليا يا إما مفيش شغل وبقيت حبيس دور رجل الأعمال الفاسد ومعنديش رفاهية الاختيار ” .
واختتم كلامه قائلا : ” إنما النجم في السنوات الأخيرة بقى هو اللى بيختار عناصر العمل من كتاب لمخرج لترشيحات الأدوار التانية بقى هو المسئول الأول والأخير .. وده مجرد رأي ” .