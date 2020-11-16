كشفت سمر أبو شقة، الزوجة الأولى للمطرب والملحن المصري تامر عاشور، أنهما منفصلان إلا أنهما مستمران في الزواج، موضحة أن قرار الانفصال وقع قبل عام ونصف العام.

وأوضحت أبو شقة خلال ردها على أسئلة متابعيها عبر خاصية ستوري في حسابها بموقع “إنستغرام”: “لسه متجوزين بس مش عايشين سوا.. وعايشة لوحدي أنا وابنتي (أيام).. وبروح لأهلي ساعات”، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تطالب عاشور بالطلاق منذ فترة طويلة، بقولها: “طلبته بكل الطرق بس للأسف فعلا في حاجات كتير في مصر لازم تتغير”.

وحول سبب انفصالهما، قالت سمر أبو شقة: “بقالنا كتير مش حلوين مع بعض.. مفيش حاجة بتفضل”، كما ألمحت إلى ثنائية “النكران والخيانة”، مضيفة: “مبقتش ضعيفة إني اتجنب الكلام في الموضوع ده وقد قراري اللي خدته من سنة ونص ولسة مصممة عليه”.

وبالحديث عن سبب عدم حذفها للصور التي تجمعها مع تامر عاشور من حسابها على “إنستغرام” بينت سمر: “القصة مش صور يا جماعة.. مسح الصور دا عشان نبان جامدين وأوو نو على السوشيال ميديا لكن المواقف اللي بنعيشها وبنحارب فيها واقعيا أهم بكتير.. عشان مش بالصور. قصة مسح الصور دي إرضاء لحاجة معينة وخلاص، لكن أحاسيسنا اللي بتتغير وتتبدل للنقيض أهم بكتير”.

وتابعت: “ونقطة تانية إن دي كانت ذكريات وأيام حلوة خلي أيام (أيام هو اسم ابنتهما) تكبر وتشوفها”، مضيفة: “وثالثا بقي إنهم فعلا كتير وفي سنين كتير عايزين قاعدة وارد يجي يوم وافضى مخصوص وأمسح كل ده”.

وعن صعوبة الزواج من فنان، قالت زوجة تامر عاشور: “لأنه مطلوب تباني مثالية كل الوقت.. لأن كل الناس مش قابلة إلا أنه أكيد أنتي أسعد مخلوقة.. لأن الشخص المشهور غير قابل للخطأ حتى إذا كله أخطاء لأن كتير من حياتك ظاهر عكس حقيقته ودايما متشافة المبسوطة معنويا وماديا ومحدش قدك وكتير مبتبقاش دي الحقيقة”.

وحول عدم اتخاذها إجراء عندما أعلن زوجها خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، قالت: “كنت أخدت موقف أكثر من طلب الطلاق إيه طيب”.

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