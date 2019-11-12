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زوجة رامي جمال توجه له رسالة مؤثرة بعد الإعلان عن إصابته بمرض ” البهاق “

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بعد إعلان الفنان المصري ” رامي جمال ” عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن إصابته بمرض البهاق منذ حوالي عام وتفكيره في الاعتزال على إثر ذلك .

خرجت ردود الأفعال من جانب العديد من نجوم الفن واصدقائه برسائل الدعم والمساندة له وتشجيعه على الاستمرار في مسيرته الفنية لموهبته الكبيرة .

وجاء من بينهم ” ناريمان ” زوجة الفنان رامي جمال التي وجهت له رسالة مؤثرة من خلال لقائها لقائها في برنامج ” عرب وود ” والتي أعربت فيها عن حبها ومساندتها له وتمسكها به .

فقالت : ” عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن ربنا يرزقني بزوج زيه وربنا يخليه ليا ” .

كما أهدت له بصوتها أغنية ” زي الشمس ” وهي إحدى أغنيات رامي جمال .

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