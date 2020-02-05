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زوجة رامي عياش تُفجع بوالدها عن 54 عاماً قبل أربعين جدها

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ramy_dalida_ayach

قبل مرور أربعين يوماً على وفاة جدها السيد جميل رشيد سعيد، فُجعت داليدا مصممة الأزياء اللبنانية وزوجة النجم رامي عيّاش بوفاة والدها السيد فيصل سعيد عن عمر ناهز 54 عاماً جرّاء إصابته بنوبة قلبية حادة.ramy_dalida_ayach

وكانت داليدا عيّاش ابتعدت بسبب الحزن عن وسائل التواصل الإجتماعي منذ وفاة جدها، إلى 4 أيام خلت حين نشرت صورة ابنتها أيانا.

ويشار إلى أن رامي عيّاش من جهته، لفت الأنظار مؤخراً بإطلالاته الأنيقة جداً والتي أظهرها من خلال صور نشرها على حسابه الخاص على التطبيق. dalida_ayach father وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بأسلوبه الجديد حيث لفتوا إلى أنه تحول إلى عارض أزياء. dalida_ayach

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