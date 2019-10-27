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زوجة عمرو سعد تعلن طلاقها منه رسميا : ” أعلن الآن حريتي الكاملة من القيود “

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كشفت السيدة ” شيماء فوزي ” زوجة الفنان المصري ” عمرو سعد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن إنفصالها بشكل نهائي عنه وحدوث الطلاق بعد زواج استمر لمدة 11 عاما .

حيث نشرت شيماء فوزي صورة لها وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد ” .

الخبر الذي أثار صدمة كبيرة لدى متابعيها والتي جاءت تعليقاتهم بين من يريد معرفة السبب ولا يصدق لماذا تم الطلاق بينهما ومن تمنى لها السعادة في حياتها القادمة .

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أعلن الان حريتي الكاملة 🍒من كل ارتباطات وقيود وزواج وللة الحمد

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