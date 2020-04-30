لفتت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، زوجة، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأنظار في أول ظهور لها على شاشة التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ظهرت اثناء حضورها ورعايتها فعاليات “المشراق 2” في مركز الملك عبد العزيز التاريخي. وقد أعتبرها البعض من أجمل النساء وصفها الكثيرين بأنها شبيهة بنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارديشيان، فيما تغزل فيها آخرون حاسدين ولي العهد علي هذا الجمال النادر.
وصرحت وكالة الأنباء السعودية واس” : بأن فاعليات المشراق 2 التي تهدف إلى إحيـاء التراث السعـودي بطريقة خاصة ، وقد تضمنت الفاعلية “العديد من الأنشطة الاجتماعية، الثقافية والفنية ، وتشمل “معرض تاء” الذي يسلط الضوء على شخصيات نسائية مؤثرة في المجتمع العربي، و”أبواب الفرج” وتتمثل في أبواب من التراث السعودي القديم تم الرسم عليها بأيدي نخبة من الفنانين السعوديين”.
وأضافت وكالة “واس”: “الفعاليات تتضمن أيضا “المقهى الثقافي، الذي يضم عددا من الجلسات الثقافية الحوارية بين شخصيات مؤثرة وملهمة، وجمهور المشراق، ولوحات من بلادي، لتقديم عروض فلكلورية من عدة مناطق بالمملكة، إضافة إلى عشاء الخير ومنطقة ريادة الأعمال”.
يخرب بيوتكم على هذا النفاق ههههههههههههههههههههه اين جمالها ؟؟ ههههههههههههههههه حتى للتفخيذ او ارضاع الكبير ما تنفع ههههههههههههههههههههه احتمال فقط للهز الايماني المبارك في الديسكو الحلال تبع ابن سلومي الاهبل ، هزي رضوعة ههههههههههههههههههه
ذوق زبالة للولد الاهبل ابن سلومي الاهبل رضوعة تمليس هههههههههههههههههه يلا المهم قابلة فيك ، وانت شكلك ممسوخ قرد من عمايلك الحميرية هههههههههههههههه
اغريقي ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!
تزلزل !!!!!!!! يخرب بيتك
هههههه وين الجمال ههههه نساء الخليج او الشرق الاوسط اشبه الرجال مثل الايرانيات و العراقيات و اللبنانيات صارو يشبهون بعض من كثرة عمليات التجميل.
المرضعة سلطونة دخلت هههههههههههههههههه الي يسمعها وهي تنتقد نساء العراق ههههههههههههههههه يفكر انه هي تشبه بنات التايمز ههههههههههه الأخوة الأشقاء من ال انكلو ساكسون ههههههههههههههههههه مرضعة سلطونة اهتمي بحك ركبك المفحمة ههههههههههههههه ولا تعيبين على الناس الحلوين هههههههههههههههه جاتك خيبة، وشكلك يقول انك فيروس تبع مكرونا سباكيتي هههههههههههههههههه مضاد للنوكاح وليس اللقاح هههههههههههههههههههه ما نافع معاه الا الحك بالصابون هههههههههههههههههه
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