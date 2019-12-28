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زوجة ​تامر حسني​ تفارق كلبتها: “ارقدي بسلام بيلا، سأشتاق لك”

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اعلنت زوجة الفنان المصري ​تامر حسني​ والمصممة المغربية ​بسمة بوسيل​ وفاة كلبتها بيلا، اذ انها نشرت صورة لها وهي تحملها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلّقت بسمة على الصورة قائلة: “ارقدي بسلام بيلا، سأشتاق لك”.

 

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Rest in peace my bella , i will miss u …

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الجدير ذكره انه عرض مؤخرا فيلم تامر حسني الجديد “الفلوس”، وعبر عن سعادته الكبيرة بالأصداء الايجابية التي تلقاها قائلا: “من كل قلبي فرحان جداً فوق الوصف بردود افعال كل اللي شافوا فيلم الفلوس والإشادات بنوع الفيلم و صورته وإخراجه و دوري المختلف عن ما قدمت من قبل و اختلاف كل الممثلين”.

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