زوجة ​تامر حسني​ تفارق كلبتها: “ارقدي بسلام بيلا، سأشتاق لك”

اعلنت زوجة الفنان المصري تامر حسني والمصممة المغربية بسمة بوسيل وفاة كلبتها بيلا، اذ انها نشرت صورة لها وهي تحملها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلّقت بسمة على الصورة قائلة: “ارقدي بسلام بيلا، سأشتاق لك”.
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الجدير ذكره انه عرض مؤخرا فيلم تامر حسني الجديد “الفلوس”، وعبر عن سعادته الكبيرة بالأصداء الايجابية التي تلقاها قائلا: “من كل قلبي فرحان جداً فوق الوصف بردود افعال كل اللي شافوا فيلم الفلوس والإشادات بنوع الفيلم و صورته وإخراجه و دوري المختلف عن ما قدمت من قبل و اختلاف كل الممثلين”.