زوجة ​تامر حسني​ تفارق كلبتها: “ارقدي بسلام بيلا، سأشتاق لك”

اعلنت زوجة الفنان المصري ​تامر حسني​ والمصممة المغربية ​بسمة بوسيل​ وفاة كلبتها بيلا، اذ انها نشرت صورة لها وهي تحملها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت بسمة على الصورة قائلة: “ارقدي بسلام بيلا، سأشتاق لك”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Rest in peace my bella , i will miss u … A post shared by 𝔅𝔞𝔰𝔰𝔪𝔞 𝔅𝔬𝔲𝔰𝔰𝔢𝔩 🇲🇦 (@bassmaboussel) on Dec 26, 2019 at 11:27pm PST



الجدير ذكره انه عرض مؤخرا فيلم تامر حسني الجديد “الفلوس”، وعبر عن سعادته الكبيرة بالأصداء الايجابية التي تلقاها قائلا: “من كل قلبي فرحان جداً فوق الوصف بردود افعال كل اللي شافوا فيلم الفلوس والإشادات بنوع الفيلم و صورته وإخراجه و دوري المختلف عن ما قدمت من قبل و اختلاف كل الممثلين”.